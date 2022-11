Mateo Tanlongo chegou a Lisboa para assinar pelo Sporting a 13 de novembro. Volvidos oito dias, o médio argentino ainda não foi oficializado como reforço dos leões para 2023.



Depois de o jogador ter recebido críticas por parte de um dirigente do Rosario, foi o próprio presidente interino do clube quem se pronunciou sobre Tanlongo. Ricardo Carloni quer discutir a transferência do futebolista com o emblema verde e branco.



«Não queremos uma indemnização, queremos fazer uma transferência. São coisas distintas. Informámos o jogador para que se apresente para treinar a 5 de dezembro e que esclareça o que aconteceu. Supostamente já esteve em Portugal quase como jogador do Sporting. Isso caiu mal aos adeptos e à direção do Rosario. A 5 de dezembro tem de estar aqui e se o Sporting quer o jogador, tem de fazer uma transferência. Queremos dinheiro e uma percentagem do passe do jogador. Aceitamos negociar: receber menos dinheiro, mas ficar com uma percentagem maior. Mas enquadra-se dentro de uma negociação lógica», referiu Ricardo Carloni.



Tanlongo termina contrato com o Canalla no final deste ano.



Pode ouvir as declarações do presidente interino do Rosario a partir dos 40 minutos: