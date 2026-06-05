Silas Andersen aterra em Lisboa para reforçar o Sporting: «Estou muito feliz»
Médio dinamarquês chega proveniente do Häcken para reforçar os leões, num negócio que pode chegar aos 10 milhões de euros
Médio dinamarquês chega proveniente do Häcken para reforçar os leões, num negócio que pode chegar aos 10 milhões de euros
Silas Andersen aterrou, esta noite, em Lisboa para reforçar o Sporting, tal como já havia sido noticiado pelo Maisfutebol.
O médio dinamarquês aterrou no Aeroporto Humberto Delgado por volta das 22h30 e chegou acompanhado pelos seus representantes.
Apesar de ter sido muito solicitado pelos jornalistas, Silas Andersen foi parco em palavras. «Estou muito feliz», afirmou o futuro reforço do Sporting, que garante não ter conversado com Hjulmand sobre a equipa leonina: «Sei que é um jogador importante, mas não falei com ele.»
Os leões vão pagar 7.250 milhões de euros ao Hacken, mas o valor pode chegar até aos 10 milhões de euros caso os objetivos acordados entre os dois emblemas sejam atingidos.
O médio que é internacional pelas seleções jovens da Dinamarca vai assinar por cinco temporadas com o Sporting e ficará blindado por uma cláusula de rescisão de 80 milhões, sabe o nosso jornal.
Na temporada passada, Silas Andersen apontou três golos em 11 jogos pelo Häcken, da Suécia.