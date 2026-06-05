Silas Andersen aterrou, esta noite, em Lisboa para reforçar o Sporting, tal como já havia sido noticiado pelo Maisfutebol.

O médio dinamarquês aterrou no Aeroporto Humberto Delgado por volta das 22h30 e chegou acompanhado pelos seus representantes.

Apesar de ter sido muito solicitado pelos jornalistas, Silas Andersen foi parco em palavras. «Estou muito feliz», afirmou o futuro reforço do Sporting, que garante não ter conversado com Hjulmand sobre a equipa leonina: «Sei que é um jogador importante, mas não falei com ele.»

Os leões vão pagar 7.250 milhões de euros ao Hacken, mas o valor pode chegar até aos 10 milhões de euros caso os objetivos acordados entre os dois emblemas sejam atingidos.

O médio que é internacional pelas seleções jovens da Dinamarca vai assinar por cinco temporadas com o Sporting e ficará blindado por uma cláusula de rescisão de 80 milhões, sabe o nosso jornal.

Na temporada passada, Silas Andersen apontou três golos em 11 jogos pelo Häcken, da Suécia.