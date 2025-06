O Arsenal continua decidido a avançar pela contratação de Viktor Gyökeres e já prepara uma segunda oferta para apresentar ao Sporting, segundo apurou o Maisfutebol. O objetivo dos gunners é melhorar o valor fixo da oferta e, com isso, ultrapassar os 70 milhões de euros no total do negócio (valor fixo + bónus por objetivos).

Como o Maisfutebol deu conta de forma exclusiva, na primeira abordagem oficial, que contou com a presença de representantes do Sporting, o Arsenal mostrou-se disposto a pagar um valor fixo abaixo dos 60 milhões de euros (algo em torno de 55 milhões de euros), mas que, com bónus por objetivos, poderia chegar perto dos 65 milhões de euros.

A SAD leonina também continua disponível para uma nova ronda de negociações, até pela boa relação entre os dois clubes. Também por isso tem crescido um certo otimismo entre os representantes do internacional sueco relativamente a um desfecho positivo.

A chegada de um goleador de impacto para reforçar a equipa inglesa na próxima época é um pedido quase que urgente feito pelo técnico espanhol Mikel Arteta - o esloveno Benjamin Šeško, do RB Leipzig, é outro nome de peso na lista de alvos.

Ainda em Inglaterra, o Manchester United mantém Viktor Gyökeres no radar e, inclusivamente, continua a dizer nos bastidores que está pronto para oficializar uma oferta de 60 milhões de euros fixos, com outros 10 milhões de euros por objetivos. O que, recorde-se, também está fora daquilo que deseja o presidente Frederico Varandas. Para piorar, os Red Devils têm encontrado obstáculos para negociar com o próprio internacional sueco.