Sporting e St. Juste estão neste momento a negociar a rescisão de contrato, que permitirá terminar o vínculo entre as duas partes, para cada uma seguir o seu caminho.

St. Juste, recorde-se, tem contrato até final da época - 30 de junho de 2026 - e no verão rejeitou as propostas de Osasuna e Union Berlim, manifestando intenção de cumprir o contrato com o Sporting.

O jogador, que já não fazia parte dos planos de Rui Borges, foi então relegado para a equipa B, com a qual passou a trabalhar após o fecho do mercado de verão.

Agora, com a reabertura do período de transferências, surge nova hipótese de sair: segundo a imprensa neerlandesa, o Feyenoord está interessado em St. Juste, pelo que o jogador negoceia com o Sporting uma rescisão de contrato, de forma a ficar livre no mercado para assinar pelo Feyenoord.