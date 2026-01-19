Sporting e St. Juste negoceiam rescisão de contrato
Jogador tem contrato até final da época, mas voltou a despertar interesse nos Países Baixos
- Bruno Andrade
- Comentador
- @@maisfutebol
Sporting e St. Juste estão neste momento a negociar a rescisão de contrato, que permitirá terminar o vínculo entre as duas partes, para cada uma seguir o seu caminho.
St. Juste, recorde-se, tem contrato até final da época - 30 de junho de 2026 - e no verão rejeitou as propostas de Osasuna e Union Berlim, manifestando intenção de cumprir o contrato com o Sporting.
O jogador, que já não fazia parte dos planos de Rui Borges, foi então relegado para a equipa B, com a qual passou a trabalhar após o fecho do mercado de verão.
Agora, com a reabertura do período de transferências, surge nova hipótese de sair: segundo a imprensa neerlandesa, o Feyenoord está interessado em St. Juste, pelo que o jogador negoceia com o Sporting uma rescisão de contrato, de forma a ficar livre no mercado para assinar pelo Feyenoord.