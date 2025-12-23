O Sporting abriu conversações com o West Ham para avançar com a contratação do extremo brasileiro Luís Guilherme, segundo apurou o Maisfutebol.

Formado no Palmeiras e com passagens pelos escalões de formação da seleção brasileira, o avançado é um dos alvos prioritários da SAD leonina para janeiro, visto que pode jogar nas duas alas e até mesmo atrás do ponta de lança.

Aos 19 anos, Luís Guilherme está referenciado há meses pelos leões, que o veem como um nome de presente e de futuro. Custou 23 milhões de euros ao emblema inglês em 2024/25 e também foi alvo do FC Porto no mercado passado.

A eventual chegada do jovem brasileiro é fundamental para Rui Borges, que, nos últimos dias, perdeu Geovany Quenda (lesionado) e Geny Catamo (presente na CAN).

Luís Guilherme tem contrato válido com o West Ham até junho de 2029.