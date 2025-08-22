Esta sexta-feira o Sporting não realizou qualquer venda, no entanto, não foi por isso que deixou de receber dinheiro de transferências.

Com a venda de Renato Veiga para o Villarreal numa transferência que pode chegar aos 29 milhões de euros, os leões recebem 540 mil euros (2,25 por cento do total da transferência).

Já no caso da mudança de Flávio Nazinho do Cercle Brugge para o Betis por seis milhões, o Sporting detinha 15 por cento de uma futura venda que corresponde a 900 mil euros.

A este valor são somados 165 mil euros do mecanismo de solidariedade, totalizando um encaixe de 1,065 milhões de euros.

As duas transferências rendem assim aos cofres dos leões um total 1,605 milhões de euros.