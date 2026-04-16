O Sporting oficializou esta quinta-feira a assinatura de contrato profissional com Francisco Simões, médio de apenas 16 anos que integra a equipa de sub-17 dos leões. O jovem, que chegou ao universo leonino ainda em idade precoce, cumpre assim mais uma etapa no percurso formativo em Alvalade.

«É um orgulho assinar pelo Sporting CP, um clube que que me acolheu desde muito pequeno. Trabalho todos os dias para isto, para que chegasse este momento e tenho a agradecer a toda a gente», disse aos meios do clube leonino.

Esta época, Francisco Simões leva um golo e uma assistência em 22 partidas realizadas pelos juvenis dos leões.