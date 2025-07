O avançado sueco Viktor Gyökeres está autorizado a apresentar-se no Sporting apenas na próxima sexta-feira, dia 11, véspera do arranque do estágio dos leões em Lagos, apurou o Maisfutebol.

Ao contrário da maioria dos internacionais, que se junta aos trabalhos de pré-época no início desta semana, Gyökeres tem mais uns dias para apresentar-se no Sporting. Isto numa altura em que continua a indefinição sobre o seu futuro, na próxima época.

O atacante de 27 anos tem contrato com o Sporting até 2028 e pode apenas – caso entretanto não surjam novidades de mercado – apresentar-se na data em que estão também previstos os últimos regressos ao grupo treinado por Rui Borges: Geovany Quenda e Conrad Harder, que estiveram no Europeu sub-21.

Tal como o Maisfutebol já noticiou, Gyökeres é, entre outros interessados, alvo do Arsenal neste mercado de transferências. Há uma semana, o presidente do Sporting, Frederico Varandas, fez a última abordagem pública sobre o assunto, assumindo que crê que Gyökeres possa sair do Sporting neste verão. Sem revelar os valores aceitáveis para negociar o sueco, Varandas reforçou que não sai por «60 [milhões] mais dez» e que «foi transmitido ao agente e o jogador sabe» dos valores, que serão abaixo da cláusula de 100 milhões de euros.

