Jota Silva está referenciado pelo Sporting e, segundo apurou o Maisfutebol, o único cenário que a SAD leonina admite é um empréstimo válido por uma temporada (até junho de 2026), sem obrigação de compra.

O extremo português é um pedido de Rui Borges, mas ainda não é um nome consensual dentro da estrutura. Por isso, só se coloca numa eventual «oportunidade de mercado».

Ou seja, Jota Silva só será negociado pelo Sporting por empréstimo sem obrigação de compra e em condições especiais, que justifiquem a aposta no jogador.

O Nottingham Forest, com quem Jota tem contrato até junho de 2028, prefere uma transferência em definitivo. Em caso de empréstimo, naturalmente vê mais vantagens em negociar com o Olympiakos - ingleses e gregos têm o mesmo dono, o empresário Evangelos Marinakis.

O Sporting, de facto, posicionou-se no mercado nas últimas semanas por um extremo, de preferência destro, e o nosso jornal sabe que há outras alternativas (do estrangeiro) em avaliação este momento.

Aos 25 anos, Jota Silva, que trabalhou com Rui Borges no V. Guimarães, chegou ao futebol inglês na temporada passada, a troco de sete milhões de euros fixos, com outros cinco milhões de euros variáveis. Já fez 37 jogos oficiais e anotou quatro golos e duas assistências.

