José Ángel Carmona já não será reforço do Sporting.

O lateral direito chegou a Portugal na passada segunda-feira, para realizar exames médicos antes de assinar contrato com os leões, e foi aí que surgiu o problema. De acordo com fonte leonina, o jogador espanhol tem uma lesão muscular contraída no final da época passada, quando esteve emprestado ao Elche, e que ainda implica um tempo de paragem relativamente prolongado.

Tendo em conta essa condicionante, que ia influenciar as opções de Ruben Amorim para o arranque da temporada, numa posição deficitária, a SAD do Sporting decidiu fazer cair o acordo com o Sevilha.

José Ángel Carmona não será, assim, reforço do Sporting, que volta ao mercado em busca de um lateral direito.