Viktor Gyökeres volta a ser este domingo notícia em Itália. E tudo por causa de um like nas redes sociais.

O avançado do Sporting gostou de uma partilha do 433, uma famosa página de futebol, com mais de 70 milhões de seguidores: na referida partilha, o 433 citava Fabrizio Romano, que dava como iminente a chegada de António Conte ao comando técnico do Nápoles.

Ora o like de Gyökeres nesta publicação saltou à vista dos adeptos do Nápoles, que viram no gesto uma aproximação ao clube. Recorde-se que no passado foi já referido que a formação italiana, presidida pelo excêntrico De Laurentiis, tem o sueco muito bem referenciado.

A partir daí, e pelo entusiasmo dos adeptos, o Corriere dello Sport fez notícia, recordando que Gyökeres continua a ser um nome na lista do Nápoles para suprir as possíveis saídas de Osimhen ou Kvaratskhelia.