Pouco aproveitado por Rui Borges, Ricardo Esgaio está na lista de jogadores negociáveis do Sporting e, segundo apurou o Maisfutebol, já tem alguns interessados no Brasil.

Nas últimas semanas, o experiente lateral-direito, cujo contrato é válido até junho de 2026, recebeu uma sondagem do Red Bull Bragantino e foi procurado ainda por outros clubes do futebol brasileiro.

Para negociar o jogador de 31 anos, os leões pretendem encaixar pelo menos 500 mil euros numa transferência em definitivo. O cenário de empréstimo está em segundo plano.

Ricardo Esgaio representa o Sporting há quatro épocas e vê hoje o clube verde e branco forte no mercado atrás de um novo lateral-direito, incialmente Alberto, do V. Guimarães, e agora o espanhol Andrés García, do Levante.