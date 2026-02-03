Sporting: Sandro Nascimento anuncia saída do clube ao fim de oito anos
Médio de 19 anos fala num «capítulo especial» que se fecha e diz sair do emblema leonino de «cabeça erguida»
Sandro Nascimento deixou uma mensagem de despedida aos adeptos do Sporting, colocando um ponto final numa ligação de oito anos com os leões.
Através das redes sociais, o jovem médio de 19 anos anunciou o fechar de um «capítulo especial» da sua vida e agradeceu a todos os que o ajudaram ao longo do caminho, na Academia Cristiano Ronaldo.
Após ter iniciado a formação no Benfica, Sandro Nascimento mudou-se para o Sporting em 2018/19, tendo feito dois golos e uma assistência nos dez jogos que realizou pelos sub-23, esta temporada.
«Saio de cabeça erguida, com orgulho no percurso feito e com o coração cheio de gratidão. O futuro espera-me novas metas, novos desafios e a mesma vontade de evoluir todos os dias», pode ler-se.
Leia aqui a mensagem na íntegra: