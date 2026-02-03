Sandro Nascimento deixou uma mensagem de despedida aos adeptos do Sporting, colocando um ponto final numa ligação de oito anos com os leões.

Através das redes sociais, o jovem médio de 19 anos anunciou o fechar de um «capítulo especial» da sua vida e agradeceu a todos os que o ajudaram ao longo do caminho, na Academia Cristiano Ronaldo.

Após ter iniciado a formação no Benfica, Sandro Nascimento mudou-se para o Sporting em 2018/19, tendo feito dois golos e uma assistência nos dez jogos que realizou pelos sub-23, esta temporada.

«Saio de cabeça erguida, com orgulho no percurso feito e com o coração cheio de gratidão. O futuro espera-me novas metas, novos desafios e a mesma vontade de evoluir todos os dias», pode ler-se.

Leia aqui a mensagem na íntegra: