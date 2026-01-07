O Sporting está muito perto de garantir a contratação de Souleymane Faye e, sabe o Maisfutebol, o acordo caminha para ser anunciado até o fim desta semana.

Já há um princípio de acordo com os espanhóis do Granada para uma transferência em definitivo, num valor global entre sete e oito milhões de euros, sendo que agora resta limar apenas pormenores mais burocráticos.

O jovem extremo senegalês tem em mãos para assinar um contrato com os leões válido por cinco temporadas, ou seja, até junho de 2030.

Internacional pelo Senegal, Faye, de 22 anos, vai ser o segundo reforço do Sporting para a sequência da época, depois do extremo brasileiro Luís Guilherme, contratado dos ingleses do West Ham.