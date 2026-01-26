Jeremiah St. Juste recorreu às redes sociais para se despedir do Sporting, poucos dias depois de ter deixado Alvalade rumo ao Feyenoord, numa mensagem marcada pela emoção e pelo agradecimento aos adeptos leoninos. O defesa neerlandês, que esteve afastado da equipa principal desde o início da temporada, garante que nunca deixou de se sentir sportinguista.

«Como já disse antes, o verde e branco corre-me nas veias», escreveu o jogador, admitindo que não foi fácil encontrar palavras para a despedida.

«Escrevo isto com lágrimas nos olhos. Até ao último dia estive pronto para regressar à equipa principal e lutar pelas vitórias com este clube», sublinhou.

St. Juste destacou de forma particular o apoio recebido dos adeptos ao longo do seu percurso em Alvalade, classificando-o como «impagável».

«Onde quer que fosse, sentia o vosso amor. Li muitas das mensagens que me enviaram e fizeram-me sorrir», acrescentou, garantindo que Portugal terá «sempre um lugar especial» no seu coração.

O central neerlandês lembrou ainda os momentos vividos em Lisboa, dentro e fora de campo, e deixou em aberto um regresso no futuro.

«Um dia adorava voltar e mostrar aos meus filhos onde cresceram e onde nasceu a minha filha mais nova», escreveu, frisando que todas as experiências passadas no clube «ficarão para sempre» consigo.

Na mensagem, St. Juste fez também questão de agradecer a João Gaio e à sua equipa pelo apoio na «difícil última fase» da sua passagem pelo Sporting.

O defesa despede-se assim de Alvalade após um percurso marcado por várias lesões e por um afastamento prolongado nesta época. St. Juste chegou ao Sporting no verão de 2022, depois de três épocas no Mainz.

Pelos leões, fez um total de 80 jogos (32 em 2022/23, 20 em 2023/24 e 28 em 2024/25), tendo conquistado duas ligas e uma Taça de Portugal.