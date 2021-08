O técnico do Middlesbrough, Neil Warnock, revelou que Sporar já realizou exames médicos com vista à transferência para o emblema do Championship. Tal como o Maisfutebol noticiou, o avançado esloveno vai deixar o Sporting e rumar aos ingleses por empréstimo, sendo que estes ficam obrigados a comprar o jogador mediante objetivos.



«Os exames médicos já foram feitos algures, em Portugal ou Espanha. Sei que ontem estavam a ultimar os papéis para o negócio ficar concluído. Obviamente, ele não vai estar envolvido no jogo de sábado», referiu, citado pelo jornal Teesside Live.



O experiente treinador inglês admitiu também que já conversou com Sporar e explicou o que se poderá esperar do atacante.



«Acho que Sporar se pode adaptar rapidamente. Falei com ele e percebi que o inglês dele é muito bom, o que vai ajudar. Acredito que ele poderá render mais se jogar com outro avançado ao seu lado. Poderá jogar só na frente de ataque, mas não vai ganhar o mesmo número de bolas no ar que o Uche», disse.

Caso Sporar marque 15 golos e o Boro consiga a promoção à Premier League, o clube do norte Yorkshire terá obrigatoriamente de adquirir o futebolista em definitivo por 8,5 milhões de euros.