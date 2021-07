Manuel Ugarte fez ponto de situação sobre a possível mudança para Alvalade e revelou que o Sporting está muito perto de chegar a acordo com o Famalicão.



«Sei que as negociações com o Sporting estão muito avançadas, mas não quero dizer que está fechada porque ainda não assinei. Um jogador nunca pode dizer que está feito até esse momento, mas penso que se vai resolver», referiu, em declarações no programa «100% Deporte», da rádio uruguaia Sport890.



O médio de 20 anos, contratado pelo minhotos na temporada passada, confessou que a possibilidade de assinar pelos leões o entusiasma.



«O Sporting está na Champions e a ideia de poder somar minutos deixa-me entusiasmado», admitiu antes de revelar que o compatriota Coates lhe enviou uma mensagem.



«Seba Coates escreveu-me [uma mensagem] quando soube da notícia e disse-me que me ajudava. Estou com muita expetativa de assinar pelo Sporting.»



Lembre-se que presidente da SAD do Famalicão, Miguel Ribeiro, deu conta das negociações entre os dois emblemas. Com a chegada de Ugarte a Alvalade, Pedro Marques pode rumar aos famalicenses por empréstimo.