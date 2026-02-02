Alisson Santos está cada vez mais perto de concretizar a mudança para Itália.

Depois de mais uma assistência no triunfo frente ao Nacional, o jogador brasileiro aterrou na manhã desta segunda-feira em Nápoles e já se deslocou para o Villa Stuart, local predileto pelos napolitanos para a realização dos habituais exames médicos.

De acordo com o nosso jornal, Alisson vai reforçar os napolitanos por empréstimo do Sporting, a troco de 3,5 milhões de euros de taxa, com uma opção de compra fixada nos 16,5 milhões de euros.

O jogador de 23 anos chegou aos leões proveniente da U. Leiria, onde esteve por empréstimo do Vitória da Bahia. Em meia época, Alisson fez 31 jogos pelo Sporting, apontou três golos e outras tantas assistências, com especial preponderância na Liga dos Campeões.