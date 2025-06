A possível transferência do avançado sueco Viktor Gyökeres está a agitar o mercado de verão. Esta quarta-feira, a CNN Portugal avançou que os empresários do jogador sueco estavam reunidos com o Arsenal, sendo que Tom Grennan, cantor britânico e amigo do avançado do Sporting, acredita que o futuro do avançado passa por outro clube inglês.

«Eu conheço-o bem. Na verdade, enviei-lhe uma mensagem e ele disse que estão a decorrer conversas diferentes. Sabem quem é o melhor amigo dele? Haaland. É por isso que acho que ele vai para o Manchester United, porque vai estar ao lado do Haaland», disse Grennan ao podcast You About da BBC esta terça-feira.

Esta temporada, Gyökeres sagrou-se bicampeão nacional pelo Sporting e ainda conquistou a Taça de Portugal. Terminou a época com 63 golos em 58 jogos pelos leões e pela seleção sueca.

Veja aqui as declarações de Tom Grennan sobre Gyökeres: