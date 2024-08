O diretor desportivo do Sporting, Hugo Viana, foi «apanhado» esta segunda-feira em Barcelona.



Segundo a imprensa espanhola, os campeões nacionais estão interessados na contratação de Vítor Roque, o que levou Hugo Viana a deslocar-se à Cidade Condal para negociar o atleta com os blaugranas.



Recorde-se que neste defeso o Sporting insistiu na contratação de Ioannidis, mas parece ter desistido do avançado do Panathinaikos e virado atenções para o jogador brasileiro.



Vítor Roque, que leva dois golos em 16 jogos pelo Barcelona, foi contratado ao Athletico Paranaense por um valor-base de 30 milhões de euros, tendo contrato até 2031.



Veja as imagens: