O Wolverhampton e o Sporting estão a negociar João Palhinha, sabe o Maisfutebol.



Os ingleses fizeram a primeira abordagem junto dos leões há cerca de duas semanas e estão dispostos a desembolsar cerca de vinte milhões de euros pelo médio. No entanto, o vice-campeão português pretende aumentar o montante do négocio.



Ainda não há acordo total para a transferência do internacional português, visto que os «lobos» querem garantir a realização de uma transferência nesta janela antes de fecharem o negócio.



João Palhinha ampliou, recorde-se, o vínculo ao Sporting até 2026 e ficou com uma cláusula de 60 milhões de euros. Formado em Alcochete, o jogador de 26 anos fixou-se na equipa principal em definitivo com Ruben Amorim há duas temporadas, depois de ter realizado 17 jogos entre 2016 e 2018 pela mão de Jorge Jesus.



Pelo meio o médio-defensivo viveu ainda empréstimos a Moreirense, Belenenses e Sp. Braga antes de se assumir como figura do Sporting.