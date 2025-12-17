Ricardo Mangas e Carly Santos assinalaram nas redes sociais o nascimento do primeiro filho, que veio ao Mundo no domingo. A revelação foi feita pelo casal nesta quarta-feira.

«E no dia 14 de dezembro, às 19h42, o universo sussurrou o teu nome… Chegaste como promessa, como sonho, como amor absoluto. És uma parte de nós. Um amor impossível de explicar. Agora o nosso coração é teu», lê-se numa de duas publicações.

Noutro “post”, Carly Santos abriu definitivamente o livro.

«Filho, um dia vou contar-te que sonhei contigo a minha vida inteira. Que foste a resposta mais bonita às minhas orações. Mas que nem nos meus melhores sonhos sonhei que encontraria um pai tão perfeito para ti. Eu e o papá crescemos, construímos e sonhámos muito juntos. Especialmente com este momento. Criámos um lar seguro, carregadinho de amor, onde agora tu também irás crescer. Um lar onde há compreensão, respeito, companheirismo, paciência, gargalhadas, e onde nos tratamos, acima de tudo, com carinho. Um lar onde nunca nada do que realmente importa nesta vida te faltará.»

«Peço a Deus que te abençoe e te proteja sempre meu amor. E que abençoe o nosso lar. Que nos dê força e sabedoria, e que nos ajude a ser os melhores pais possíveis para ti. Pelo menos tenho a certeza de duas coisas: a primeira é que com certeza absoluta tens os pais mais fixes do mundo, e a segunda é que felizmente tivemos ambos os melhores exemplos possíveis: os melhores pais do mundo, que serão agora os melhores avós do mundo para ti.»

«Meu querido e tão desejado filho, sei que nasci para ser tua mãe. És metade de mim e metade da minha pessoa favorita no mundo inteiro, mas juntos somos um só. Sempre fui eu e o pai contra o mundo. Agora somos nós os 3 contra ele.»