Emilie e Morten Hjulmand anunciaram esta sexta-feira que vão ser pais, quatro meses depois de casarem. O casal recorreu às redes sociais para assinalar este momento muito especial.

«O casamento veio com bênçãos maiores do que poderíamos imaginar. Estamos a meio caminho para conhecer a nossa filha», escreveu Emilie nas redes sociais.