Emilie e Morten Hjulmand anunciaram esta sexta-feira que vão ser pais, quatro meses depois de casarem. O casal recorreu às redes sociais para assinalar este momento muito especial.

«O casamento veio com bênçãos maiores do que poderíamos imaginar. Estamos a meio caminho para conhecer a nossa filha», escreveu Emilie nas redes sociais.

 

RELACIONADOS
Ranking UEFA: Portugal perde liderança em 2025/26 e deixa fugir os Países Baixos
O que vale o campeão do Mundo sub-20 que mora em Famalicão?
Champions: Nuno Mendes nomeado para a equipa da semana