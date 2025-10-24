Sporting
Sporting: Morten e Emilie Hjulmand vão ser pais
Casados desde junho deste ano, esperam uma menina
Emilie e Morten Hjulmand anunciaram esta sexta-feira que vão ser pais, quatro meses depois de casarem. O casal recorreu às redes sociais para assinalar este momento muito especial.
«O casamento veio com bênçãos maiores do que poderíamos imaginar. Estamos a meio caminho para conhecer a nossa filha», escreveu Emilie nas redes sociais.
