Para lá da vitória do Sporting sobre o Famalicão (1-0), Francisco Rodrigues dos Santos celebrou a dobrar, uma vez que o antigo líder do CDS-PP viu o filho entrar em campo de mão dada com Hjulmand. O pequeno José Pedro, de 3 anos, liderou a comitiva de mão dada com o capitão dos leões.

