Sporting
Há 20 min
VÍDEO: filho de Francisco Rodrigues dos Santos entra em campo com Hjulmand
Filho do antigo líder do CDS-PP em destaque antes do Sporting-Famalicão
Filho do antigo líder do CDS-PP em destaque antes do Sporting-Famalicão
Para lá da vitória do Sporting sobre o Famalicão (1-0), Francisco Rodrigues dos Santos celebrou a dobrar, uma vez que o antigo líder do CDS-PP viu o filho entrar em campo de mão dada com Hjulmand. O pequeno José Pedro, de 3 anos, liderou a comitiva de mão dada com o capitão dos leões.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS