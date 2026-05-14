O Sporting anunciou a renovação de contrato com o Micael Sequeira, treinador da equipa feminina. O treinador vai ficar mais dois anos, permanecendo à frente da formação leonina até 2028.

Em declarações aos meio do Sporting, Micael Sequeira agradeceu «ao presidente pela confiança, tanto no meu trabalho, como da equipa técnica», adiantando que «é um orgulho enorme dar continuidade a este projecto».

O técnico de 52 anos está no Sporting há duas épocas e em ambas acabou no segundo posto da liga feminina. A ambição para o futuro «é tornar a equipa mais competitiva para que possa estar mais próxima dos objectivos».

«Fundamentalmente tornar as jogadoras muito mais competitivas para estarem prontas para podermos disputar todas as competições. Consequentemente, sendo uma equipa mais competitiva, vamos estar sempre muito mais próximos de estar nas decisões, contando com a inclusão e com o espaço de jogadoras vindas da equipa B».