O treinador do Middlesbrough, Neil Warnock, falou novamente de Andraz Sporar, avançado ligado ao Sporting e comentou que o problema na transferência teve a ver com um desentendimento entre o esloveno e o Sporting.

««Espero que o negócio do Sporar aconteça e possamos resolver isso antes do prazo», disse Warnock. «O atraso na transferência não teve nada a ver connosco, entre nós sempre esteve tudo acordado, e com o clube», disse, em conferência de imprensa.

«Foi um problema que ele teve com o seu próprio clube, um problema financeiro que ele teve de resolver, mas espero que ele tenha resolvido isso e tudo possa ser transferido. Falei com o jogador e ele está ansioso por isso», arescentou Warnock.