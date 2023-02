A FIGURA: Ugarte, não foi por ele

João Palhinha e Matheus Nunes saíram no verão, e essa é uma das causas mais citadas pela opinião pública para a quebra de rendimento do Sporting este ano. Verdade ou não, não é por Ugarte que essa quebra existiu. O uruguaio voltou a encher o meio-campo leonino, quer sem bola, quer com bola. Repetimos: não é por Ugarte. Substituído já dentro dos dez minutos finais, e numa altura em que a contestação na bancada já era muita, os adeptos assobiaram a decisão de Ruben Amorim, mas não deixaram de aplaudir Ugarte.

O MOMENTO: fórmula Coates salva o leão, minuto 90+5

A cabeça já era pouca, o coração fraquejava com o ambiente que se vivia, mas no último lance do jogo Coates foi à área e, a dois tempos, evitou males maiores para o Sporting.

OUTROS DESTAQUES

Jeremiah St Juste

Apesar de não ter sido titular no clássico, St Juste atravessa porventura o período de maior regularidade desde que chegou ao Sporting. E com a regularidade, vem a qualidade. O neerlandês foi titular no lado direito do trio defensivo e somou mais uma boa exibição. Defensivamente seguro, St Juste mostra que tem argumentos técnicos para ser importante na saída de bola mais trabalhada dos leões e não é nada tímido na hora de desequilibrar no ataque. Prova disso, por exemplo, é que participou na melhor oportunidade da equipa de Amorim no primeiro tempo.

Marcus Edwards

Não foi o jogo mais inspirado de Edwards, mas no meio da desinspiração leonina, foi o inglês quem mais remou contra a maré. Quis sempre a bola, principalmente entrelinhas, e desequilibrou sempre com aquele pé esquerdo, seja a servir os companheiros, seja, por exemplo, a arrancar faltas ofensivas.

Adán

Não se pode falar deste jogo sem mencionar Adán. O erro na final da Taça da Liga frente ao FC Porto parecia já estar ultrapassado, mas a verdade é que o guarda-redes espanhol voltou a comprometer e a deixar os leões em maus lençóis. E já não é a primeira nem a segunda vez esta temporada.

Isaksen

O melhor elemento da equipa do Midtjylland esta noite, pelo menos enquanto teve pernas. A equipa dinamarquesa não foi muito acutilante no ataque, principalmente na primeira parte, mas foi através do pé esquerdo de Isaksen que conseguiu respirar um bocadinho com bola. Qualidade técnica invejável.

Emam Ashour

Número dez na camisola, a festa dos adeptos dinamarqueses foi grande quando Emam Ashour foi lançado aos 67 minutos. Demorou três minutos a mostrar ao que vinha: aos 70, obrigou Adán à defesa da noite, com um remate dentro da área. Pouco depois, aos 77, aproveitou o brinde do guarda-redes leonino e deu vantagem ao Midtjylland com uma finalização que não era assim tão fácil.