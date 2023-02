Ugarte, jogador do Sporting, em declarações na zona de entrevistas rápidas da SIC, após o empate dos leões com o Midtjylland, na primeira mão do play-off da Liga Europa.

Obviamente não sabe bem este empate. Tínhamos obrigação de ganhar. Não foi bom jogo nosso e não está a ser uma época boa. Faltam 90 minutos e o bom o futebol é isso: temos oportunidade de mudar a cara daqui a uma semana e vamos tentar isso.

Sabemos que o jogo não correu bem, podemos dar muito mais e vamos tentar isso no próximo jogo.»

[sobre a falta de oportunidades de golo]

«Falta-nos fome para fazer golos. No futebol essa fome pelo golo é importantíssimo. Mas vamos acreditar até ao fim. Temos de acreditar nisso e ser mais eficazes.»