O Sporting assinou, esta quarta-feira, contrato profissional com Miguel Almeida, jovem avançado de 17 anos.

«De olhos postos no futuro, o Sporting Clube de Portugal assinou contrato profissional com Miguel Almeida, de 17 anos, para continuar o seu desenvolvimento de Leão ao peito na Academia Cristiano Ronaldo», escreveram os leões no comunicado oficial.

No Sporting desde 2017/18, o atleta português foi destaque na temporada passada, ao serviço dos juvenis, depois de marcar 17 golos e duas assistências em 33 jogos.

«Estou muito feliz por assinar contrato profissional com o Sporting CP. É fruto de muito trabalho e esforço, mas agora tenho de continuar a trabalhar porque a responsabilidade aumentou», destacou o jogador, em declarações aos meios de comunicação do Sporting.

Como avançado, Miguel destacou Viktor Gyökeres e Robert Lewandowski como principais referências: «São dois avançados que aprecio muito, sabendo que têm características diferentes. São dois jogadores com muita eficácia».