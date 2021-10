11 milhões para cada lado, foi o valor que baseou o negócio entre Sporting e FC Porto, no último mercado de transferências. Marco Cruz trocou o Dragão por Alvalade e Rodrigo Fernandes fez o caminho inverso. Em declaração à Sporting TV, na noite desta segunda-feira, o diretor de comunicação do emblema leonino explicou a troca.

«O Sporting tinha referenciado dois jogadores da formação do FC Porto: o Gonçalo Esteves e o Marco Cruz. Relativamente ao Gonçalo, conseguimos contratar o jogador a custo zero, pois o FC Porto não conseguiu renovar com ele. Diria que o jogador ficou mais atraído pelo projeto do Sporting», começou por referir Miguel Braga.

«O Marco Cruz é diferente, foi uma oportunidade que surgiu. Vamos buscar um jogador de 17 anos, referenciado pela estrutura, internacional, e referenciado como um jogador de alto potencial, que inclusivamente já treinou com a equipa A. O Rodrigo Fernandes é três anos mais velho e diria que já não tinha espaço na estratégia desportiva do Sporting», acrescentou depois o diretor de comunicação do Sporting.

Miguel Braga afirmou ainda que esta “troca” com o FC Porto, estabelecida pelo mesmo valor, permitiu segurar algumas das principais figuras da equipa.

«Também importa perceber que foi esta operação que permitiu que o Sporting pudesse evitar a venda de titulares como o João Palhinha, o Matheus Nunes ou o Pote. Por isso, olhando para o geral e para o que foi este negócio, acabámos por ir buscar um jogador no qual acreditamos muito, e que vai dar muito ao clube, muito rapidamente», acrescentou o dirigente leonino, referindo ainda que «há relativamente pouco tempo existia a sensação de que o Sporting nunca ficava melhor nestas trocas com o FC Porto», defendendo aqui outra perceção.