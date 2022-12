O diretor de comunicação do Sporting, Miguel Braga, foi suspenso 45 dias em multado em 7.140 euros, de acordo com a decisão conhecida esta terça-feira através do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Em causa estão «declarações proferidas sob o enfoque das ofensas à honra ou consideração de agentes de arbitragem».

O Sporting volta a entrar em campo na quarta-feira, com o jogo ante o Rio Ave, em Vila do Conde, a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Taça da Liga.

O apito inicial está marcado para as 20h30 e pode seguir o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.