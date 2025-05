Geny Catamo é a grande ausência da última convocatória da seleção de Moçambique, divulgada na quinta-feira. O jogador do Sporting falha assim um jogo de preparação diante da África do Sul, no dia dez de junho.

O selecionador Chiquinho Conde, ex-futebolista com sucesso em Portugal, explicou a ausência de Catamo aos meios de comunicação social.

«Geny não foi convocado devido ao desgaste acumulado e foi algo acordado entre todos. Já tinha também um período de férias definido e assim também posso dar oportunidade a jogadores mais novos», disse.

Catamo somou 3872 minutos de utilização durante esta temporada, em 56 jogos. Marcou dez golos e deu quatro assistências.