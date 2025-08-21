Geny Catamo voltou a ser convocado pela seleção de Moçambique, desta vez para os próximos compromissos internacionais para a fase de apuramento do Mundial 2026.

O jogador do Sporting vai assim participar nos encontros dos «mambas» que defrontam primeiro o Uganda a 5 de setembro e de seguida a Botswana, no dia 8 do mesmo mês.

Na lista de 25 jogadores chamados por Chiquinho Conde, há ainda mais cinco «portugueses», sendo eles Kimiss Zavala (Marítimo), Diogo Calila (Santa Clara), Keyns Abdala (Chaves), Pedro Santos (Caldas) e Witiness Quembo (Nacional).

Moçambique está no segundo lugar do Grupo G, com 12 pontos conquistados, menos três que a Argélia, com 15 pontos, seguido do Botsuana e Uganda (nove pontos), Guiné Conacri (sete pontos) e na última posição a Somália com um ponto.

Convocatória de Moçambique para os compromissos internacionais de setembro:

Guarda-redes: Ernan (Associação Black Bulls), Ivane Urrubal (Ferroviário de Nacala) e Kimiss (Marítimo).

Defesas: Bruno (Pafos), Reinildo (Sunderland), Infren (União Desportiva de Songo), Diogo Calila (Santa Clara), Óscar Cherene (União Desportiva de Songo), Francisco Muchanga (Costa do Sol), Edson Mexer (Ankara Keçiorenguru) e Fernando Chamboco (Associação Black Bulls).

Médios: Feliciano Jone (Associação Black Bulls), Alfonso Amade (Dunfermline Athletic), Guima (Zira FC), Manuel Kambala (Polokwane City), Keyns Badala (Chaves) e Pedro Santos (Caldas).

Avançados: João Bonde (Ferroviário da Beira), Geny Catamo (Sporting), Clésio (Associação Black Bulls), Witi (Nacional), Ratifo (Chemie Leipzig), Faizal Bengal(AC Mestre), Ângelo Cantolo (Chingale de Tete) e Melque Alexandre (União Desportiva de Songo).