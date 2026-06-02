O Sporting confirmou esta terça-feira que Luís Magalhães não vai continuar à frente da equipa de basquetebol, como o Maisfutebol já tinha antecipado, após o término do vínculo contratual entre ambas as partes.

«O clube agradece-lhe pelo profissionalismo demonstrado ao longo do seu percurso, durante o qual conquistou um Campeonato Nacional, quatro Taças de Portugal, duas Taças Hugo dos Santos e uma Supertaça, desejando-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais», escreve o clube, dois dias depois da equipa ter falhado o acesso à final do campeonato diante do FC Porto (1-3).

Luís Magalhães, de 68 anos, estará a equacionar terminar a carreira, num percurso de mais de 42 anos em que orientou, entre outros, Ovarense, Portugal Telecom, FC Porto e Sporting, além de ter sido selecionador de Angola e Cabo Verde. Um percurso em que o experiente treinador acumulou, só em Portugal, oito campeonatos, dez Taças de Portugal, cinco Taças da Liga e nove Supertaças.

Leões têm dois nomes em cima da mesa

O Maisfutebol apurou, entretanto, que Sérgio Ramos é um dos nomes em cima da mesa para a sucessão de Luís Magalhães. O lisboeta de 50 anos foi adjunto do ainda treinador do Sporting nas últimas duas épocas, além de auxiliar Mário Gomes na Seleção.

De recordar que, enquanto extremo, Sérgio Ramos fez carreira no Benfica, além de jogar em Espanha e Itália.

No lote de sucessores a Luís Magalhães também estará André Martins, treinador de 51 anos que orientou a equipa feminina do GDESSA entre 2022 e 2026, conquistando Liga e Taça de Portugal. Em simultâneo, o técnico orientou a Seleção masculina de sub-20.