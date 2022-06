Declarações do treinador de futsal do Sporting, Nuno Dias, ao Canal11, após a vitória frente ao Benfica (4-3), que coroou os leões como novos campeões nacionais:

[A que sabe o título] «Sabe muito bem, uma época extraordinária. Com tantas dificuldades, com jogadores ausentes, um Mundial... foi extremamente desgastante, difícil, fizemos uma época brilhante. Ganhámos todas as competições nacionais. Um trajeto extraordinário. Estamos de parabéns.

[Vencer em casa é especial] Especial é ganhar. Perante este ambiente é extraordinário. Ganhámos 3-0 ao Benfica num ano em que os jogos foram todos muito equilibrados.

Ouvi tanta gente a dizer que esta equipa estava em fim de ciclo... como é possível uma equipa que ganha o que ganhámos estar em fim de ciclo? Estamos vivos e ainda vamos ter muitos ciclos para ganhar.»