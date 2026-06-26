Edson Valencia, jogador da equipa de voleibol do Sporting, recorreu às redes sociais para anunciar que a família está bem, mas também para partilhar pedidos de ajuda e imagens impressionantes do terrível sismo que abalou a Venezuela.

«Obrigado por preocuparem-se, a minha família na Venezuela está bem, mas o povo venezuelano está numa situação muito difícil depois deste terramoto», escreve o jogador de 38 anos, natural de Santa Bárbara de Barinas, numa story no Instagram.

O jogador do Sporting publica também mensagens de pessoas à procura de familiares desaparecidos, pedidos de ajuda e vídeos que mostram a devastação provocada pelo sismo nas zonas de Caracas e de Guaira.