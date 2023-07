O Sporting anunciou a contratação de Henrique Rafagnin, guarda-redes brasileiro que chega à equipa de futsal dos leões para colmatar a vaga deixada vaga por Guitta.

Internacional pelo Brasil, Henrique Rafagnin tem 30 anos e representava o Jaén Paraíso, vice-campeão de Espanha. «Estou muito feliz, não só eu, como a minha família. É um sentimento de orgulho por representar um grande clube da Europa», afirmou em declarações aos canais próprios do Sporting.

«Poder trabalhar com Nuno Dias foi um dos pontos positivos que me fez vir jogar para o Sporting, porque sabemos que é um dos melhores treinadores do Mundo, se não o melhor. Foi uma decisão minha vir para cá e poder trabalhar com ele nas próximas temporadas», acrescentou.