O Sporting venceu este sábado em casa do Quinta dos Lombos, por 6-2, em jogo da sétima jornada da fase regular do campeonato nacional de futsal.

Cavinato (2x), Zicky Té, João Matos, Diogo Santos e Guitta fizeram os golos do conjunto leonino, orientado por Nuno Dias.

O Sporting segue no segundo lugar do campeonato, com 16 pontos, a um do líder Benfica. O Quinta dos Lombos está em sétimo, com nove pontos.