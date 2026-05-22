João Matos, o eterno capitão da equipa de futsal do Sporting, anunciou esta sexta-feira que vai pendurar as botas no final da corrente temporada em que voltou a ser campeão da Europa.

«Por onde é que eu posso começar? Foram mais de duas décadas, uma vida inteira dedicada ao mesmo símbolo, ao mesmo sonho, à mesma paixão. Entrei nesse clube miúdo, cheio de sonhos, cheio de desejos, cheio de ambições. Saio homem, saio capitão, saio pai, saio campeão e saio eternamente Sporting», começa por enunciar o internacional português de 39 anos num depoimento sentido.

Uma longa carreira que teve início há 22 anos, ainda como júnior. «Hoje termina uma carreira, mas não termina uma história porque há histórias que ficam gravadas nas pessoas. Cresci aqui, caí aqui, ganhei aqui e deixei tudo o que tinha aqui. Foram títulos, foram noites inesquecíveis, foram troféus, foram conquistas e tudo isto levarei para sempre comigo. Mas aquilo que mais levo não são os troféus, são as pessoas. Os companheiros que se tornaram irmãos, os funcionários que se tornaram família, mas, acima de tudo, o privilégio de representar milhões e milhões de sportinguistas ao longo destes anos», prosseguiu.

Uma carreira inteiramente dedicada ao Sporting com a conquista de 44 títulos, sete deles internacionais. «Nunca vesti outra camisola, nuca precisei, porque quando se joga com amor, quando se joga com alma, não existe outro lugar. Dizem que fui o jogador mais titulado em Portugal, mas o maior troféu foi poder representar esta camisola por mais de duas épocas. O Sporting não foi apenas parte da minha vida, foi a minha vida. E isso levo comigo para sempre, obrigado por tudo», destacou ainda.