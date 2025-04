Uma vitória por dois golos de diferença garante ao Sporting uma presença inédita nas meias-finais da Liga dos Campeões de andebol, depois da derrota por 28-27 na primeira mão contra o Nantes.

Kiko Costa fala no encontro «mais importante da história» do andebol dos leões e garante que além do apoio dos adeptos, no Pavilhão João Rocha, é importante defender da mesma forma que a equipa fez há uma semana.

«O ambiente na equipa é bom. Estamos todos unidos para o que aí vem. É o jogo de uma vida, se calhar, o jogo mais importante da história do andebol do Sporting. Sabemos que em casa do adversário é sempre mais difícil, mas aguentámos e agora com os adeptos a nosso favor temos de jogar com eles, além de, claro, termos de defender muito bem, como o fizemos lá, e jogarmos como jogámos lá», afirmou.