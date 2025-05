A uma semana das decisões na Liga de futebol, o Vitória de Guimarães instalou um amargo nas águas de Alvalade, este sábado. Na final do campeonato de polo aquático, os “Conquistadores” triunfaram por 17-13, depois de duas vitórias em casa.

Trata-se do quarto título da história do Vitória – igualando o máximo do Sporting – sucedendo ao Fluvial Portuense.

O jejum dos leões dura desde 1929.