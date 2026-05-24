Momento difícil para a Ricardo Costa, treinador de andebol do Sporting, bem como para os filhos Martim e Kiko Costa, jogadores da equipa de Alvalade, depois da mulher do treinador, Cândida, ter sofrido um AVC.

Poucas horas depois do dérbi com o Benfica, em que não foram utilizados Martim e Kiko Costa, Ricardo Costa fez uma publicação nas redes sociais a dar conta do estado de saúde da mulher.

«Quero agradecer, do fundo do coração, todas as mensagens de força e preocupação que temos recebido nos últimos dias. É difícil responder a tanta gente. Sentimos o vosso carinho e preocupação, e é apenas por isso que venho aqui deixar uma breve mensagem. A nossa Cândida sofreu um AVC, mas encontra-se bem, com o seu lindo sorriso e a força que sempre a caracterizou», começa por escrever o treinador dos leões.

«Temos sido tratados com um enorme cuidado por todos os profissionais de saúde, pelo que estamos profundamente gratos por todo o apoio e dedicação. Em breve, estará de volta a casa, ainda mais forte. Obrigado a todos pela amizade», acrescenta a publicação que também é assinada pelos dois filhos.