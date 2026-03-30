As equipas de basquetebol e voleibol do Sporting entregaram esta segunda-feira as Taças de Portugal, ambas conquistadas em Albufeira, ao Museu do Sporting, numa cerimónia conjunta que contou com a presença do presidente Frederico Varandas.

O troféu do basquetebol, o nono dos leões, significou o regresso do Sporting aos títulos na modalidade, depois de três anos de jejum, como salientou o capitão Diogo Ventura.

«Estou muito feliz por estar aqui. Já não vínhamos há algum tempo e esperamos poder vir ainda mais vezes. Vou ser honesto, no início da época, quando vieram entregar aqui as quatro Supertaças em conjunto [futsal, voleibol, hóquei em patins e andebol], ficou ali uma inveja no bom sentido. Nós não disputamos a Supertaça, mas já conseguimos o primeiro troféu que era possível conquistar», destacou Diogo Ventura.

A Taça de voleibol foi entregue por Tiago Pereira que, desta forma, completou o «triplete», uma vez que os leões, além do título de campeão, também conquistaram a Supertaça. «Estamos muito felizes com esta conquista. É sinal de que o trabalho tem estado a ser bem feito nos últimos anos. Quando se representa o Sporting Clube de Portugal trabalha-se nesse sentido, estamos contentes com mais um, mas a época ainda não acabou e queremos cá voltar», destacou também o capitão de vólei do leões.