Pauleta despediu-se este sábado do Sporting, depois de sete temporadas consecutivas em que conquistou dezassete títulos. Na hora do adeus, o jogador fala em «saudade».

«O primeiro sentimento é logo de saudades, porque vou sentir saudades disto. Foram sete anos cá e fui muito feliz aqui», começa por destacar o internacional português de 32 anos.

Sete anos em que Pauleta cultivou inúmeras amizades para a vida. «Levo grandes amigos. O Pany [Varela], o Zicky, o Erick [Mendonça], o Merlim também... Praticamente toda a gente. Os Paçós, com quem discuto muito nos treinos (risos). Vão faltar-me sempre algumas. Levo o Wesley, o Valério, que só conheci este ano e é uma grande pessoa. Levo muitas pessoas daqui», prosseguiu.

O Sporting voltou a perder o título para o Benfica, mas venceu a segunda Liga dos Campeões. «Já merecíamos. Em Palma [de Maiorca, 2022/2023] já merecíamos, fomos roubados, mas é o que é, não conseguimos. Depois, perdemos com o Palma na meia-final [de 2024/2025] e custou-nos bastante, porque sentimos que fomos melhores. Tinha de haver um ano em que íamos voltar a ganhar e tanto lutámos que o conseguimos. Foi o momento alto da época», destacou ainda.