César Peixoto, treinador do Moreirense, em declarações ao flash-interview da Sporttv no final da vitória em casa (2-1) sobre o Sporting:

«Um jogo difícil, o Sporting tem bons jogadores e boa estrutura. É uma equipa que nos obriga a correr muito, porque há muitas zonas cinzentas onde temos de ativar a pressão. Temos de estar muito atentos, muito focados e comunicar muito. Mais uma vez demos a volta ao resultado, esta equipa tem uma alma enorme.

Tenho de dar os parabéns aos jogadores, esta equipa tem um espírito de grupo fantástico, está sempre organizada, segue bem o plano traçado. O Sporting retirou-nos a bola na segunda parte, mas tínhamos o plano bem traçado e eles souberam-no executar. É uma vitória fantástica, de uma equipa com um espírito tremendo.

Tem acontecido, mas não queremos entrar a perder. Isso tem acontecido e esta equipa tem tido a capacidade de dar a volta, porque acredita muito no que faz, acredita muito nela. Depois de dar a volta, conseguimos conter a largura do jogo do Sporting com sacrifício, com sofrimento, acabando a jogar em 5x4x1, mas temos mérito na forma como ganhámos.

Os objetivos é jogo a jogo. Na semana passada fomos superiores, mas cometemos erros individuais e acabámos por perder o jogo no fim. Nem aí éramos os piores, nem hoje somos os melhores. O objetivo do clube é manutenção.

Estes jogadores têm um carácter enorme e não vão colocar-se em bicos de pés, porque também não os vou deixar. Hoje conseguimos três pontos, não da forma como queríamos, porque queríamos ter mais bola, mas com muita alma. Os três pontos assentam-nos bem.

A estrela aqui não é o treinador, nem a equipa técnica: são os jogadores. Eles acreditam no que trabalhamos e depois executam da melhor maneira. Tenho os pés bem assentes no chão. Sei que sem estes jogadores, não conseguiria nada. O mérito é todos deles.»