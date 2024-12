O Sporting apresenta-se em campo diante do Moreirense com três alterações no onze inicial.

St. Juste, Gonçalo Inácio e Morita saltam para o onze. Em sentido inverso, Debast, Geovany Quenda e Marcus Edwards iniciam a partida no banco de suplentes.

De resto, e atentendo ao onze escalado por João Pereira, é expectável que o técnico dos leões apresente uma nunace tática, já que vai combinar Hjulmand, Bragança e Morita nas opções iniciais.

ONZE DO MOREIRENSE: Kewin; Dinis Pinto, Maracás, Marcelo e Frimpong; Sidnei e Ismael; Madson, Alanzinho e Benny; Schettine.

ONZE DO SPORTING: Kovacevic; St. Juste, Diomonde e Gonçalo Inácio; Geny, Daniel Bragança, Morita, Hjulmand e Matheus Reis; Trincão e Gyökeres.

O Moreirense-Sporting, jogo de abertura da ronda 13 da Liga, arranca às 20h15 desta quinta-feira.