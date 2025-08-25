Diogo Travassos foi cedido ao Moreirense até final da temporada e já estará esta segunda-feira em Moreira de Cónegos, para se apresentar ao trabalho junto do novo clube.

O Sporting fechou finalmente o negócio, após vários dias de negociações, negócio esse que leva o lateral direito para o Minho por empréstimo de uma época, sem opção de compra.

Diogo Travassos continua a ser uma aposta do Sporting para o futuro, razão pela qual renovou contrato há cerca de um mês, até junho de 2030, ficando com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.

Para já, porém, vai rodar no Moreirense, de forma a evoluir e ganhar experiência.