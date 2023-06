O Moreirense anunciou a contratação de Gilberto Batista, jovem central de 19 anos, que na última época representou o Sporting.

O jogador assinou um contrato válido por três temporadas com a formação de Moreira de Cónegos, mais uma época de opção, após os dois clubes terem chegado a um acordo que permite ao Sporting fica com 50 por cento do passe.

Gilberto jogou as últimas cinco temporadas nas camadas jovens leoninas, tendo chegado a Alcochete com 14 anos. Apesar de ter nascido na Guiné-Bissau, é internacional português. Na última época jogou quase sempre no Sporting B.