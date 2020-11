Pedro Gonçalves, jogador do Sporting, em declarações à Sport TV, após o jogo com o Moreirense, da oitava jornada da Liga, que os leões venceram por 2-1, com dois golos do internacional sub-21 português:

«É um orgulho especial, o futebol vive de golos, eu gosto de marcar golos, mas o importante é a equipa estar bem e fazermos a nossa caminhada. Nem eu sei, trabalho para dar o meu melhor todos os dias. Todos os jogos são complicados, os adversários começam a analisar bem, o nosso estilo de jogo. Dá-nos muita confiança, vamos continuar a trabalhar todos os dias para continuar melhor e estamos à espera de ter o público nos estádios para que possam desfrutar do nosso futebol.»