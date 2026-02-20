Fotis Ioannidis é a grande novidade na comitiva do Sporting que viajou para o Norte do país, para o estágio em Gaia, com vista ao jogo em Moreira de Cónegos, onde os leões jogam este sábado ante o Moreirense, no encontro da 23.ª jornada da Liga.

O avançado grego não soma qualquer minuto desde 6 de janeiro, quando saiu lesionado no jogo entre os leões e o V. Guimarães, a contar para a «final four» da Taça da Liga. Na antevisão ao encontro com o Moreirense, foi o próprio Rui Borges a admitir que o jogador podia integrar a convocatória.

Desde então, Ioannidis falhou os últimos oito jogos do Sporting e poderá somar minutos no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, num jogo que pode acompanhar, EM DIRETO, no Maisfutebol e na TVI (18h). Recorde-se que Luis Suárez está de regresso às opções de Rui Borges para o encontro, após cumprir um jogo de castigo por acumulação de amarelos.

Contratado ao Panathinaikos no último mercado de verão, Ioannidis soma seis golos e três assistências nos 21 jogos que realizou pela equipa principal dos leões, apenas nove deles como titular.